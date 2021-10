Consegnati i lavori a Parco San Giuliano per la realizzazione del progetto "infrastrutture verdi"

Martedì, 26 ottobre, sono stati ufficialmente consegnati i lavori relativi a degli interventi nella zona di Parco San Giuliano denominati “Infrastrutture verdi” per un importo di € 1.300.000,00. L’obiettivo dell’intervento è quello di portare più verde nella zona, quindi una vera e propria conversione di una infrastruttura grigia in infrastruttura verde mediante operazioni di desealing (desigillazione) e depaving (deimpermeabilizzare) per ricreare aree verdi e piantumare specie arboree per togliere centralità alle automobili e all’asfalto e potenziare la biodiversità, favorire l’intrattenimento e la socialità, incoraggiare l’agricoltura urbana, promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini.



Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura verde (strada multifunzionale con pista ciclopedonale alberata e vegetazione completata da spazi di sosta con panchine e attrezzature ludiche e sportive) per attuare una ricucitura urbana tra il quartiere Parco San Giuliano e il centro della città di Altamura, ossia collegare il quartiere al Complesso scolastico Aldo Moro Padre Pio e al centro socio culturale Bollenti Spiriti nell’ex Mattatoio. Nello specifico si prevede di demolire i marciapiedi esistenti recuperando i cordoli in pietra, restringere la carreggiata esistente ad una unica corsia a senso unico, piantumare 272 nuovi alberi e 3247 nuove specie arbustive, realizzare un percorso ciclopedonale in materiale permeabile e diversi spazi pubblici attrezzati quali: aree di sosta, zone con attrezzature ludiche per bambini e per il tempo libero, aree destinate ad orti ed alberature da frutto, zone destinate ad accogliere iniziative ed eventi.

L’infrastruttura verde riguarda circa 1 km di strada e sarà costituita da una parte carrabile e da un viale ciclo-pedonale di larghezza pari a 2,80 m, separato dalla strada da una fascia di verde attrezzato. Ogni incrocio, realizzato con gli stessi materiali del viale ciclo-pedonale, sarà caratterizzato dal restringimento della corsia attraverso delle zone verdi per garantire una migliore visibilità ed indurre l’automobilista a rallentare. Gli alberi e le piante utilizzate saranno disposte all’interno di una fascia centrale a larghezza variabile al fine di massimizzare le superfici naturali permeabili e contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di allagamento delle strade. La presenza “tridimensionale” del verde sarà valorizzata dall’utilizzo di una serie di pergole metalliche per consentire la crescita di piante rampicanti, le quali tenderanno a formare pareti verticali verdi e passaggi ombreggiati lungo il percorso ciclopedonale.



Focus sulla riduzione del consumo e dell’impermeabilizzazione di suolo

Demolizione dell’asfalto esistente (circa 5.100 mq di superficie) e rimozione della pavimentazione in basolati e del relativo sottofondo (circa 1.350 mq), mentre i cordoli in pietra saranno rimossi ma recuperati. La realizzazione dell’intervento garantirà ulteriori 3.690 mq di superficie permeabile, oltre ai 2.190 mq di nuova superficie verde.



Il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e dei cittadini del quartiere

Contemporaneamente ai lavori del cantiere saranno svolte iniziative di comunità volte a far conoscere il progetto e le ricadute positive dello stesso. Saranno fatte “lezioni di educazione ciclabile” o ciclobus/pedibus per implementare la mobilità “lenta” e ridurre l’uso dell’auto per raggiungere la scuola, attività di “permeacultura” ossia educazione “al verde” e cura degli orti urbani. Saranno svolti laboratori di “autocostruzione” di giochi per cani attraverso il principio del riuso degli scarti per dotare il quartiere di un piccolo dog-park, anche attraverso attività di educazione canina e pet therapy per coinvolgere e includere nel quartiere le cooperative sociali presenti, oltre ad altri laboratori tra i quali ad esempio il riuso di altre aree pubbliche in disuso (aree verdi) e disegno di piste ciclabili su altre viabilità del quartiere. Ci saranno giornate dedicate ad iniziative di “cantieri aperti”.

Le varie iniziative saranno concordate e coprogettate con le associazioni interessate a svolgere queste attività (sarà fatto un comunicato sul sito del Comune di Altamura) e vedranno il coinvolgimento diretto della comunità del quartiere mediante il Comitato Parco San Giuliano e la Parrocchia del Carmine, con i quali l’Amministrazione ha già avviato una interlocuzione.