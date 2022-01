Associazione Donatori Midollo Osseo, procedono gli incontri per l’acquisto di ambulatorio medico

Oggi insieme al capogruppo del Pd, Filippo Caracciolo, abbiamo incontrato Maria Stea, presidente regionale di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) Puglia, la dottoressa Antonella Caroli dirigente del Dipartimento di prevenzione e salute della regione Puglia e il dottor Angelo Ostuni, Direttore centro regionale sangue e primario del centro trasfusionale del Policlinico di Bari.

L’incontro è servito a definire il cronoprogramma per l'acquisto di un ambulatorio medico mobile, finanziato grazie ad un emendamento approvato in Consiglio regionale, su proposta dello stesso consigliere Francesco Paolicelli. L’importo previsto per l’acquisto è di 100mila euro. Già la prossima settimana, infatti, la giunta potrebbe deliberare l’assegnazione delle risorse destinate all’acquisto dell’ambulatorio mobile

“Siamo già a lavoro per dare seguito a una promessa - ha detto il consigliere Paolicelli - con l’obiettivo di promuovere azioni di screening finalizzate a favorire la tipizzazione HLA dei cittadini pugliesi e incrementare il numero dei potenziali donatori di midollo osseo. Un piccolo gesto per noi ma un aiuto concreto per i tanti operatori e volontari che ogni giorno operano per il bene di chi aspetta da tanto, a volte per anni, un donatore compatibile”.