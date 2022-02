Altamura, oggi il "Giorno del Ricordo", i consiglieri di centro destra: "Altamura ricorda le foibe?"

Riceviamo e pubblichiamo

Il 10 febbraio la Repubblica celebra il “Giorno del Ricordo”, la giornata istituita nel 2004 per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

La vicenda dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate dalle terre natie, unitamente al massacro nelle foibe di migliaia di civili e militari italiani da parte di partigiani jugoslavi, rappresenta un evento storico di massima importanza che riguarda da vicino anche la città di Altamura. Difatti a partire dagli anni 50’, centinaia furono gli Esuli inviati presso quello che oggi è noto come “Campo 65,” costretti ad abbandonare la propria casa ed i propri affetti oltre l’Adriatico per fuggire dalla violenta pulizia etnica messa in atto dal maresciallo Tito.

Nell’ultimo anno gli scriventi consiglieri hanno più volte evidenziato, per mezzo di interpellanze nella massima Assise Comunale, l’importanza di Ricordare il 10 febbraio e la presenza deli stessi Esuli nella storia del Campo 65: E’ stato chiesto di rompere il silenzio di questa amministrazione per una semplice richiesta di autorizzazione da concedere ad un’associazione di Esuli, ad apporre una targa-ricordo all’ingresso del Campo. Non sono bastate interpellanze ed una raccolta di circa 300 firme per convincere l’amministrazione comunale di Altamura di Dover Ricordare, apponendo una targa ricordo.

In ultimo è stato realizzato un sito internet “Campo 65”, in cui letteralmente la storia dello stesso viene raccontata a metà. All’interno della sezione “Storia del campo 65”, difatti, è totalmente assente ogni riferimento agli Esuli Giuliano Dalmati. Interrogata l’amministrazione su tale grave mancanza, l’assessore al ramo ci rassicurava e si impegnava pubblicamente ad aggiornare il sito web, ma ad oggi 10 febbraio, la storia continua ad essere raccontata a metà.

Alla luce di quanto esposto ed in occasione della ricorrenza del 10 febbraio, è dunque d’obbligo una domanda: ALTAMURA RICORDA?

I consiglieri Gallo, Laterza, Marroccoli, Scarabaggio