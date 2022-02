Altamura, convocazione Consiglio Comunale straordinario domani 22 febbraio

Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria per il giorno 22 Febbraio 2022 alle ore 17:00, in presenza presso la Sala Consiliare, accesso Via Pasquale Caso, come da odg allegato e successivo aggiuntivo. All'accesso verrà richiesto la esibizione del Green Pass. Si raccomanda l'uso della mascherina durante lo svolgimento dei lavori.

Il consiglio comunale sarà trasmesso sul canale Youtube del Comune di Altamura

Al seguente link è possibile consultare l'ordine del giorno

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/1130-convocazione-consiglio-comunale-22-febbraio-2022