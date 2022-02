Azione, Calenda nomina la segretaria nazionale. L’On. Angiola riceve la delega al Mezzogiorno

Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha nominato la segreteria del partito composta da 14 esponenti. Presidente del partito e' il senatore Matteo Richetti, vicepresidenti l'ex senatrice Emma Fattorini e la consigliera comunale di Milano, Giulia Pastorella (con delega al Coordinamento dei gruppi tematici).

Tra i nominati, nella segreteria, figura anche il deputato santermano Nunzio Angiola cui è stata affidata la delega per il Mezzogiorno.

«Un onore per me essere stato scelto da Carlo Calenda come componente della segreteria nazionale di Azione. Un compito esigente e lusinghiero mi attende, con la delega al Mezzogiorno». Lo scrive l’on. Angiola in una nota.

«Grazie Carlo” continua Angiola. ”Mi sforzerò in tutti i modi di non deludere le tue aspettative e le aspettative di tutte le donne e gli uomini di questo nostro giovane e promettente partito» - conclude Angiola.