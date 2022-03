Amministrative 2023, Azione Altamura: "Pronti a dialogare con la neonata coalizione di civiche"

Azione è il movimento politico nazionale guidato da Carlo Calenda. In occasione delle prossime elezioni amministrative il comitato di Altamura in Azione ha interesse a partecipare attivamente alla costruzione di una valida e concreta alternativa di governo, che abbia come principale obiettivo il rilancio di Altamura e la risoluzione di alcune criticità che da anni ne bloccano l’espressione del potenziale. È per questo e altri motivi, i quali saranno resi noti e presentati alla città nelle prossime settimane, che Altamura in Azione ha deciso di intraprendere un dialogo con la nuova coalizione civica rappresentata da:

INSIEME per ALTAMURA, INNOVIAMO, SìAmo Altamura, Noi Altamura, Rinascita civica, Azione Civica.

L’apertura ha il fine di intavolare una seria riflessione sul programma e le prospettive da presentare ai cittadini altamurani, punti sui quali si tenterà di trovare una convergenza, una unione di intenti. Per il bene della città.