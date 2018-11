Presidenza commissione vigilanza e controllo: la replica della Sindaca e di Laterza

In merito all'elezione del consigliere comunale Antonello Laterza alla presidenza della Commissione Permanente di Vigilanza e Controllo su Società Partecipate e Aziende, la sindaca di Altamura Rosa Melodia ha replicato al comunicato stampa dei consiglieri comunali di Altamura Popolare, Altamura al Centro, Azione Civica, InnoViamo e Rinnovamento Altamura.

«Le minoranze - si legge nel comunicato stampa - non hanno fatto sintesi individuando un unico nome, tanto da presentare tre candidature: i consiglieri Antonio Petrara, Onofrio Gallo e Antonello Laterza. I consiglieri Gallo e Petrara, in maggioranza nella precedente amministrazione, hanno eletto i rappresentanti delle società partecipate del Comune di Altamura. Dunque una commissione di controllo sulle partecipate non può essere affidata a chi ne ha nominato, in passato, i rappresentanti. Abbiamo soltanto evitato situazioni di incompatibilità. Il consigliere Antonello Laterza è stato votato dalla maggioranza perché non appartenente alla vecchia amministrazione. Nella nota dell'opposizione si parla di regia occulta, invece tengo a specificare che si tratta di regia palese: parliamo di assunzioni di responsabilità per una politica trasparente. Sull'immobilismo di cui questa amministrazione è accusata, non mi pronuncio perché si tratta di un'affermazione senza cognizione di causa. Saranno gli atti a chiarire il quadro della situazione e non le parole».

Sulla vicenda ha replicato anche lo stesso Antonello Laterza. "Il consigliere Petrara - si legge in un post pubblicato su FB - amico di coalizione dell’assessore Stea della giunta di centro-sinistra di Michele Emiliano, se la prede con me e con Forza Italia perché non è stato eletto Presidente della Commissione Controllo e Vigilanza. Tale Commissione di Controllo e Vigilanza è un organo di garanzia delle opposizioni; forse è stato ritenuto da qualcuno completamente inaffidabile e troppo di parte per rivestire un ruolo così delicato?"