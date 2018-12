Approvato odg dell'on. Angiola per la Manovra finanziaria

Approvato la scorsa settimana un ordine del giorno relativo alla Legge di Bilancio 2019 dell’onorevole santermano Nunzio Angiola. L’ordine del giorno, come comunica lo stesso deputato,«impegna il Governo a tutelare le "aree interne" del paese, ma anche i comuni periferici e ultraperiferici. per la Murgia e non solo, una necessità impellente»

«Altamura, Gravina, Grumo, Minervino, Spinazzola e Poggiorsini rientrano nell'area interna della Murgia. Spinazzola e Poggiorsini sono anche comuni periferici» - commenta il deputato pentastellato.

L’ordine del giorno approvato di fatto impegna il Governo “a valutare l’opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nell’ambito delle prossime iniziative legislative, misure volte a incrementare le risorse finanziarie in favore dei comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese; ad emanare il decreto di concerto, del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede la predisposizione del Piano nazionale degli interventi per la riqualificazione dei piccoli comuni, come stabilito dall’articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n.158”.