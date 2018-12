Tre addetti del PNAM stabilizzati grazie ad un emendamento alla finanziaria dell’On. Angiola

Il Senato della Repubblica, con l’approvazione della manovra e del maxiemendamento che recepisce gli accordi tra Governo Italiano e Unione Europea, prevede un provvedimento di interesse generale per il l personale di 6 Parchi Nazionali italiani in maggiore emergenza precariato, tra questi il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

L’emendamento in questione è a firma del parlamentare santermano pentastellato Nunzio Angiola. L’emendamento, sostenuto anche da Angela MASI (M5S) e in un secondo momento anche da Giuseppe L’abbate (M5S), per ragioni “tecniche” non era stato approvato alla Camera ed è stato poi riproposto e approvato in Senato.

Il provvedimento, in coerenza con le linee programmatiche esposte dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare dello scorso luglio, in materia di aree naturali protette, che hanno evidenziato come tra gli interventi normativi da stabilire, occorre dare priorità “a nuove piante organiche per gli Enti parco e una nuova governance”, prevede misure volte al potenziamento del personale per le amministrazioni degli Enti parco nazionale. Si evidenzia al riguardo come, alcuni Enti parco (Alta Murgia, Appennino Lucano, Asinara, Cinque Terre, Sila e Gargano) hanno fatto negli ultimi anni ampio ricorso a personale precario e vivono attualmente una situazione ormai insostenibile, con impossibilità di far fronte all’aumento di responsabilità e ruoli assegnati agli Enti Parco.