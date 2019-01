Creazione di ambienti didattici innovativi, finanziate dal Governo 5 scuole ad Altamura

A meno di un mese dalla chiusura dell'Avviso diffuso a dicembre, sono state pubblicate le graduatorie per la creazione di ambienti didattici innovativi.

L’Avviso fa riferimento agli ambienti digitali delle scuole e rientra nell’ambito di lavoro “Strumenti”, area di intervento “Spazi e ambienti per l’apprendimento”, Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

A darne avviso è l’onorevole pentastellato di Santeramo, Nunzio Angiola.

«Come è noto, il PNSD prevede tre ambiti di lavoro (Strumenti, Contenuti e Competenze, Formazione e Accompagnamento), nove aree d’intervento (Accesso; Spazi e ambienti per l’apprendimento; Identità digitale; Amministrazione Digitale; Competenze degli studenti; Digitale, Imprenditorialità e Lavoro; Contenuti Digitali; Formazione del Personale; Accompagnamento), trentacinque Azioni. Per ciascuna azione – scrive Angiola in una nota pervenuta in Redazione - sono individuati: le risorse, gli strumenti, i tempi di prima attuazione, gli obiettivi misurabili».

«Sono quindi arrivate alle nostre scuole nuove risorse per dotare le aule di arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative».

Per la Puglia (quinta regione in Italia per numero di progetti finanziati) sono stati ammessi a finanziamento ben 78 progetti.

Nel collegio elettorale di Altamura sono stati finanziati ben 5 comuni, 9 scuole:

- Altamura: 5 scuole (San Francesco d'Assisi, Cagnazzi, Serena Pacelli, De Nora, Roncalli);

- Santeramo in Colle (Bosco-Netti);

- Cassano delle Murge (Perotti-Ruffo);

- Acquaviva (Don Milani);

- Bitetto (Amaldi).

«Fermi restando i meriti “tecnici” dei docenti e dei funzionari che hanno predisposto le domande, sul piano politico la misura è frutto di una precisa volontà del Governo del Cambiamento» - precisa l’On. Nunzio Angiola.