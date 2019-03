La Lista civica Più diventa movimento politico, domani la presentazione

Giovedì 28 marzo, alle ore 19, in via Capri n° 44, sarà presentato alla cittadinanza ed alla stampa il Movimento Civico PIÙ (Progetto Iniziative Utili).

"Nata come lista civica - si legge in una nota - alla vigilia delle amministrative cittadine del 2018, la lista civica PIÙ si avvia alla trasformazione dell’assetto interno per dare un segnale forte del cambiamento che si vuole apportare nella politica cittadina e per dare vigore agli intendimenti della cittadinanza nell’attuale governo. Parteciperanno all’evento il Coordinatore, avv. Antonello Stigliano, il Vice-Coordinatore, dott. Mario Castoro, il Capogruppo nel Consiglio Comunale, dott. Pietro Mascolo, la Consigliera e Vice Presidente del Consiglio Comunale, avv. Raffaella Petronelli, nonché l’Assessore e Vice Sindaco, dott. Vito Cornacchia, che spiegheranno, nel dettaglio, i motivi di questa svolta".