"Immobilismo" dell'amministrazione Melodia: oggi conferenza stampa dell'opposizione

Libri di testo, Uds: «Un bando inefficace, la Regione Puglia è contro gli studenti»

Attualità

«Una misura - scrive in una nota l'Unione degli Studenti -, non rispondente ai bisogni degli studenti e delle studentesse pugliesi e distante dalle linee guida definite in sede di discussione con la Regione Puglia»