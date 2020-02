"I bambini non si toccano!". La nota del centro destra altamurano

Riceviamo e pubblichiamo una nota del centro destra altamurano a firma dei consiglieri comunali Antonello Laterza, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Carlo Scarabaggio.

"Con nota del 06/02/2020 la ASL BA precisava quanto espresso dalla Regione Puglia, guidata da Michele Emiliano, col Regolamento Regionale nr.22 del 18/11/2019 e cioè che a far data dal 07/02/2020, tutti i percorsi riabilitativi ambulatoriali devono essere effettuati solo ed esclusivamente entro i confini regionali.

Con tale sciagurata decisione la Regione Puglia, e di conseguenza la ASL BA, ha colpito negativamente in particolare 261 famiglie con bambini diversamente abili, gran parte delle quali residenti ad Altamura perché in un attimo, con poche righe scritte asetticamente e senza reale conoscenza dei problemi quotidiani di tali famiglie, priva tali minori della libertà di scelta individuale della struttura più qualificata a trattare le diverse patologie e, di conseguenza, preclude di fatto la continuità assistenziale e cancella quel legame empatico tra minore ed operatore sanitario che è di fondamentale importanza per il recupero della integrità psico-fisica del paziente-minore nei limiti della patologia.

Inoltre con una più assurda nota del 14/02/2020 la ASL BA offendeva ancor più tali minori non autorizzando più alcun trattamento riabilitativo effettuato presso gli Istituti Scolatici a far data dal 17/02/2020, creando di fatto una interruzione nei percorsi riabilitativi e privando così i minori delle cure necessarie. Pertanto il centro-destra altamurano chiede con fermezza al sindaco di Altamura di intervenire in maniera risoluta a livello regionale, vista anche la contiguità politica, per cancellare quanto previsto nel suddetto RR e tutto ciò che ne è conseguito, e consentire, dunque, agli utenti di continuare a seguire le terapie in atto con serenità e con sempre maggiori risultati di recupero.

Ribadiamo, altresì, che siamo accanto ad ogni famiglia in questa battaglia prima di tutto per la LIBERTA’ DI SCELTA, condividendo in toto quanto emerso nell’incontro voluto dal Comitato Genitori Speciali il 15 febbraio u.s. e nonostante il nostro ruolo di opposizione sia in Comune che in Regione che in Parlamento non smetteremo di porre in essere ogni azione civile e politica affinché non venga ulteriormente violato il diritto alla salute costituzionalmente garantito. I bambini non si toccano!!"