Mi formo e Lavoro, Zullo (FdI): «Assessore Leo dia immediatamente risposte»

«Un mese fa, inizio febbraio scorso, c’erano state anche le rassicurazioni dell’assessore allo Studio-Lavoro, Sebastiano Leo: in pochi giorni sarebbero stati liquidati i pagamenti per 109 corsi di formazione professionalizzante inerenti al bando regionale ‘Mi formo e lavoro’. Invece, ad oggi ancora nulla. Migliaia e migliaia di persone che sono ancora in attesa delle indennità promesse. Alcuni sono in attesa addirittura da sette mesi».

A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo.



«Ricordiamo - commenta Zullo - che si tratta di corsi di formazione professionale retribuiti con un gettone di presenza, come è giusto che sia quando si pensa di inserire seriamente una persona nel mondo del lavoro: perciò ci sono migliaia di persone che hanno scelto di impiegare il loro tempo in questa formazione e non in altro e che ora si sente preso in giro».

«E’opportuno che l’assessore Leo dia immediatamente delle risposte, non solo sulla mancata retribuzione degli indennizzi, ma anche sul post periodo formativo. Mi risulta, infatti, che al corso sarebbe dovuta seguire un vero e proprio inserimento lavorativo in aziende, ma nulla di tutto questo è ancora avvenuto» - conclude il consigliere regionale.