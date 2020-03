Lavoro agile, Angiola (Misto): «Amministrazioni pubbliche murgiane si attivino»

Applicare le forme di lavoro agile previste dalla Legge n. 81/2017.

E’ questo quello che l’onorevole santermano Nunzio Angiola (Gruppo Misto) chiede alle pubbliche amministrazioni del territorio murgiano di attivare.

«La situazione legata alla diffusione del Covid-19 – afferma Angiola in una nota - impone scelte immediate anche da parte dei datori di lavoro pubblici e privati».

«Il DPCM emanato ieri dal Presidente Conte - afferma Angiola - dispone che l'applicazione del "lavoro agile" trovi immediata risposta da parte di aziende ed amministrazioni in tutto il Paese. La misura è facilmente applicabile soprattutto in Enti ed in amministrazioni che non rendono servizi essenziali alla popolazione».

«Sono certo – conclude Angiola - che la diligenza e l'intelligenza dei datori di lavoro pubblici e privati consentirà di applicare senza indugio il lavoro agile anche perché, in presenza di lavoratori che hanno contatti con soggetti a rischio di contagio come persone anziane affette da patologie croniche, il ritardo nell'applicazione potrebbe avere conseguenze gravi e pericolose».