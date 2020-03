Polo innovativo per l’infanzia ad Altamura, nominata la commissione del concorso di progettazione

La estrema difficoltà di questo periodo non impedisce di seguire e svolgere la procedura, a regia regionale, finalizzata alla realizzazione del Polo Innovativo per l’Infanzia che sorgerà, ad Altamura nel quartiere di Trentacapilli.

A darne notizia della nomina della commissione del concorso di progettazione è il consigliere regionale, Enzo Colonna.



Con una determinazione adottata nei giorni scorsi dal Dirigente del settore “Opere Pubbliche” del Comune di Altamura sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice che avrà il compito di valutare i 26 progetti candidati selezionando la proposta progettuale ritenuta migliore e attribuendo gli altri premi previsti dal Bando.



La Commissione averà il compito di valutare le idee progettuali candidate e definire una graduatoria che individuerà i vincitori dei premi previsti e, soprattutto, la migliore proposta progettuale per un’opera largamente attesa dalla comunità, a Trentacapilli, e destinata a offrire ai bambini di tutta la città servizi all’avanguardia destinati alla loro crescita e formazione: sia aule destinate alle attività educative e scolastiche, sia strutture per attività extrascolastiche (quali palestra, laboratori tematici, parco giochi, auditorium, biblioteca, area verde, ludoteca, ecc.).

I premi previsti dal concorso sono: 15.000 euro per il primo classificato, 7.500 euro per il secondo e 4.000 euro per il terzo. Inoltre è previsto un ulteriore premio di 4.000 euro per il progetto, classificatosi tra il 4° e l’8° posto, elaborato dal gruppo di progettazione con l’età media più bassa.

Al primo classificato, in presenza di tutti i requisiti di legge, verrà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.



«Procede, pertanto, l’attuazione di questa innovativa e pionieristica iniziativa a regia regionale che coinvolge, ricordo, oltre ad Altamura, anche Bari e Capurso, città selezionate dalla Regione all’inizio del 2018 nell’ambito della misura del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che assegnava alla Puglia risorse complessive pari a 9.687.832 euro per la realizzazione di innovative strutture dedicate ai bambini fino a 6 anni. I concorsi di progettazione per i Poli di Altamura, Bari e Capurso si inseriscono in una complessa operazione che seguo da due anni e mezzo circa, sin dagli inizi, passo dopo passo, e su cui sono particolarmente impegnato insieme all’Assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, alla Dirigente Maria Raffaella Lamacchia e allo Staff della Sezione regionale “Istruzione e Università” e con il supporto dell’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia)» - commenta in una nota Colonna.



«Dopo la selezione dei comuni beneficiari del finanziamento – si legge nella nota del consigliere regionale - dalla Regione abbiamo fatto seguire un protocollo di intesa con i tre Comuni, nel dicembre 2018, che ha integrato in modo del tutto originale la misura, riconoscendo ai tre enti locali un ulteriore contributo regionale pari a 70mila euro ciascuno (del bilancio regionale), destinato proprio alla attivazione, predisposizione e gestione dei tre concorsi di progettazione (anziché far ricorso alle ordinarie gare di appalto, proprio al fine di garantire elevati standard di qualità e la più ampia partecipazione nella fase di ideazione degli interventi) e supportando le strutture comunali anche con una task force regionale di esperti».



Il Polo Innovativo per l’Infanzia di Altamura è previsto nel popoloso quartiere di Trentacapilli. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera è pari a 3.194.000 euro, somma, assieme al costo dell’area e ad altre spese accessorie, interamente coperta dal finanziamento riconosciuto dalla Regione, per un totale di 4,3 milioni di euro.



«Ora – conclude il consigliere Colonna - non ci resta che attendere che la Commissione proceda con le valutazioni delle idee progettuali candidate. Mi auguro che, nonostante il difficile periodo, questa fase si possa chiudere rapidamente. Si tratta di un’opera molto attesa dalla comunità, dal quartiere Trentacapilli in particolare. Infine, ricordo che accanto al Polo per l’Infanzia è prevista anche la realizzazione di un istituto comprensivo (6-13 anni, elementare e media) candidato nel giugno 2018 ai finanziamenti disponibili attraverso il Piano Regionale per l’Edilizia Scolastica 2018/2020 e collocatosi in terza posizione nella graduatoria regionale, per la cui progettazione si è chiusa pochi giorni fa, con l'aggiudicazione, la gara di appalto».