Viabilità. Angiola(Misto): “Dopo SS 96, Governo ora si adoperi per la Gioia–Santeramo-Matera»

Con l’apertura di un nuovo tratto della strada statale 96 - Barese tra Grumo Appula e Toritto, lo scorso 9 marzo, può finalmente ritenersi completato il raddoppio della strategica arteria che collega Bari a Matera e che attraversa tutto il collegio di Altamura. Un tratto di strada di circa 60 chilometri ora percorribili in sicurezza e con tempistiche quasi dimezzate.

A chiedere però un’incisiva azione da parte del Governo per il completamento di alcune arterie stradali è il deputato santermano Nunzio Angiola.

Secondo il deputato del gruppo Misto della Camera dopo il completatmento della SS 96 ora è «necessario che il Governo si adoperi per rendere concreto il raddoppio della Gioia del Colle-Santeramo-Matera, rientrante nel Collegamento Mediano Murgia-Pollino, già inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche (Legge Obiettivo n.443 del 2001)».

L'Anas, nel 2008 predispose, sulla base dello Studio di Fattibilità redatto dalla Regione Basilicata, il Progetto Preliminare dell'ammodernamento del collegamento stradale Gioia del Colle (A14), Matera, Ferrandina, Pisticci, Tursi, Lauria (A2).

Il collegamento Mediano Murgia-Pollino è stato poi inserito nel Piano Nazionale per il Sud, approvato dal CIPE nel 2011, quindi, nel 2014, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in Attuazione della stessa delibera CIPE.

Nel marzo 2016, facendo riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell’Anas, fu presentata istanza di attivazione delle procedure di Legge Obiettivo, poi sospese per consentire l’aggiornamento e l’integrazione del progetto, su 2 tratti ritenuti prioritari dal progetto preliminare del 2008, ovvero il collegamento Gioia del Colle (A14) – Matera, 1° tratto funzionale del collegamento Mediano "MurgiaPollino", e il “by-pass di Matera”, 1° stralcio del 2° tratto funzionale "Matera-Ferrandina-Pisticci", necessario per aumentare l'accessibilità alla città dei Sassi e migliorare le connessioni con la SS 99 "di Matera.

«L’Anas – afferma Angiola - parla infine di chiusura del progetto prevista per maggio 2020, con appaltabilità 2022: l’auspicio è che, impegnandosi tutti, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, si possano davvero avviare i lavori di adeguamento della Gioia del Colle - Matera – Ferrandina, da ritenersi piuttosto prioritari».