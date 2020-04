Emergenza Coronavirus, il deputato Angiola dona 10mila euro alla Caritas della Diocesi

Diecimila euro. Tanto è quanto il deputato santermano Nunzio Angiola (gruppo misto) ha donato alla Caritas della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti per interventi urgenti di sostegno a persone e famiglie che versano in gravi difficoltà economiche.

«Un gesto doveroso da parte mia, per dare una risposta di solidarietà, specie di tipo alimentare, per le famiglie più in difficoltà nel nostro territorio – afferma Angiola – Non dimentichiamo che, mentre tutto chiude, i bisogni e le sofferenze delle persone restano e non vanno in quarantena. Le parrocchie e la Caritas con i propri strumenti e col supporto di tanti volontari continuano a garantire aiuti alle famiglie, pianificando interventi a tutto campo. Le parrocchie continuano con prudenza, cautela e caritatevole generosità a rimanere vicini alle persone più fragili».

«Saranno gli operatori della Caritas diocesana, insieme ai Parroci e ai volontari, ad individuare gli interventi più urgenti cui destinare questo mio contributo nei comuni della Diocesi, dando priorità – continua Angiola - a forme di sostegno economico verso le famiglie più disagiate: dall’acquisto di generi alimentari di prima necessità e vestiario, al mantenimento dei servizi minimi per le persone in situazione di povertà estrema. Coloro che possono donare facciano altrettanto, in questo momento c’è grande bisogno di generosità».

A ringraziare per la donazione è stato il Vescovo Ricchiuti.

«Grazie alla Sua sesibilità – scrive Ricchiuti nella nota di ringraziamento inviata all’onorevole santermano – saranno soddisfatti i bisogni di primaria necessità di una moltitudine di bisognosi, ulteriormente gravati nelle loro difficoltà in questo momento di emergenza legata al Coronavirus».