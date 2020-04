Oggi riapre il comando di Polizia Locale di Altamura

Sarà riaperto, il prossimo 2 aprile, il Comando di Polizia Locale di Altamura, chiuso per la sanificazione a seguito dei numerosi casi di contagio del personale che, tra le varie cose, ha causato anche la scomparsa del Soprintendente Capo Felice Lomurno. A comunicare la riapertura è stato il sindaco di Altamura, Rosa Melodia.

A commentare positivamente la riapertura è la locale sezione del Partito Democratico.

«Ritorna operativo – commenta il PD di Altamura - un servizio di controllo del territorio cittadino per contrastare i trasgressori del divieto di circolazione imposto dal Governo. I Vigili Urbani si affiancheranno alle 10 pattuglie dei Carabinieri e alle 2 della Polizia Metropolitana che sono operative ad Altamura quotidianamente».

«Chiediamo a tutte queste forze dell’ordine la massima durezza contro chi, in questi giorni sta violando le norme del Decreto, mettendo in serio pericolo la nostra Comunità come si evince dall’aumento consistente dei casi positivi ad Altamura. Richiamiamo tutti, compresi alcuni esponenti politici, per l’ennesima volta, ad abbassare i toni del confronto e a sostenere l’Amministrazione Melodia al contrasto dell’emergenza Covid.Chi attacca coloro che stanno combattendo in prima linea attacca l’intera Comunità».