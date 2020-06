Regionali, sempre più certa la data del 20 e 21 settembre

Ok dell'aula della Camera, con il voto contrario di Fratelli d'Italia e l'astensione della Lega, all'emendamento presentato dal parlamentare di Forza Italia Francesco Paolo Sisto al dl elezioni che riduce la finestra per le elezioni a partire dal 20 settembre in poi.

A riportare la notizia è rainews.it



I si' sono stati 287, 33 i no e 77 gli astenuti "con l'approvazione dell'emendamento Sisto che sancisce di fatto con chiarezza che il 20 e 21 settembre si votera' per il primo turno delle comunali, per le regionali e il referendum e due settimane dopo per i ballottaggi, si realizza l'unica ampia convergenza possibile, quella sulla data baricentrica tra le opposte richieste del 13 settembre (da parte dei presidenti delle regioni) e del 27 (gruppi parlamentari di opposizione)", sostiene Stefano Ceccanti del PD. Ora l'emendamento dovrà passare al vaglio del Senato.



Bocciata,invece, definitivamente la proposta di alcuni presidenti di Regione, tra cui il pugliese Emiliano,che spingevano per il voto nel mese di luglio.