Piano Mobilità Sostenibile, la presentazione ufficiale in due appuntamenti

La proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Altamura sarà presentata ufficialmente in due appuntamenti online mercoledì 15 luglio alle 18:00 con un evento sul tema “pedonabilità e ciclabilità”, venerdì 17 luglio alle 18:00 con un evento sul tema “trasporto pubblico, sosta e circolazione”. Sarà possibile partecipare alla diretta che sarà trasmessa sulle pagine Facebook Comune di Altamura e Iperurbano.

Il PUMS progetta il sistema complessivo della mobilità comprendente l'insieme organico degli interventi sull'organizzazione della viabilità, sui parcheggi, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul monitoraggio della domanda di trasporto, sui sistemi di controllo e regolazione del traffico, sull'informazione dell'utenza, sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione delle merci in città. Contiene, inoltre, informazioni utili al PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).

A gennaio la Giunta comunale aveva adottato la proposta del PUMS dettando l’iter che avrebbe portato alla definitiva approvazione in Consiglio comunale. L’emergenza causata dal Covid-19 ha portato ad una rimodulazione dei tempi e delle procedure con l’obiettivo di approvare in Consiglio il piano entro la fine dell’anno. Gli appuntamenti online saranno l’occasione per riprendere il dibattito pubblico sui temi della mobilità sostenibile e continuare a confrontarsi sulle nuove proposte per la Città.