Blocco ricoveri Chirurgia all'Ospedale della Murgia, Zullo (FdI): «Simbolo di sanità disastrosa»

«Il blocco dei ricoveri in Chirurgia - e non per l'emergenza Covid-19 - è solo l'ultima tegola annunciata che evidenzia la situazione disastrosa in cui versa l'ospedale 'Perinei' di Altamura».

Ad affermarlo, in una nota pervenuta in Redazione, è il consigliere regionale Ignazio Zullo, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia.

»Una struttura nata per rispondere alle esigenze e al legittimo bisogno di assistenza e cura da parte di un bacino d'utenza considerevole (oltre 220mila abitanti), e per arginare la mobilità passiva extraregionale in crescita esponenziale. Ma che, nonostante abbia comportato la chiusura e riconversione di quattro presidi a Grumo, Santeramo, Gravina e nella stessa Altamura, non è stata ritenuta da parte dell'Asl Bari e della Regione Puglia meritevole di un'adeguata razionalizzazione della spesa per il personale e per la dotazione tecnica, finendo per essere sistematicamente relegata ai margini di uno scacchiere che ha progressivamente aumentato il divario tra il centro e la periferia anche nella sanità pubblica» - afferma il consigliere regionale.

«I risultati - continua ancora il capogruppo di Fratelli d'Italia - li pagano ogni giorno i cittadini e gli operatori, sanitari e non: è sottodimensionato il personale in particolare al Pronto soccorso, in Radiologia (dove si lavora a mezzo servizio), in Anestesia (con le sale operatorie sempre più in affanno). Urologia è a rischio, l'Emodinamica continua ad essere una promessa adesso, ancora una volta, spendibile per la campagna elettorale, dopo ripetuti annunci e squilli di tromba, sempre seguiti da fragorosi e assordanti silenzi. Un esempio emblematico di come una battaglia e una conquista di un territorio e di una comunità si siano trasformate in una disfatta, sulla pelle dei cittadini e delle persone di buona volontà, riconosciuta professionalità e infinita pazienza chiamate a supplire a carenze e criticità fin troppo prevedibili, ignorate o peggio alimentate da chi avrebbe dovuto prevenire, affrontarle e risolverle».