Fracesco Paolicelli presenta la sua candidatura ad Altamura

Giovedì 6 Agosto, in Piazza della Repubblica alle ore 19:30, Francesco Paolicelli, presentarà la sua candidatura al consiglio regionale nella lista del PD.

Non a caso, la prima tappa è fissata ad Altamura, sua città di appartenenza. "Vi racconto cosa possiamo fare insieme per la nostra terra. Vi racconto da dove nasce questa nuova avventura." sono queste le sue parole per dar via ad una serie di appuntamenti.



Prenderanno parte all'incontro Antonio Decaro ed altre figure impegnate nella candidatura.



Ci saranno ad attendervi posti a sedere, seppur limitati, nel rispetto di tutte le direttive relative all'emergenza sanitaria.