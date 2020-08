Elezioni regionali, delineato il quadro dei candidati altamurani.

A meno di un mese dal voto per l’elezione del nuovo Consiglio regionale della Puglia, con la presentazione ufficiale delle liste dei candidati e dei partiti a sostegno delle rispettive coalizioni, si fa più chiaro anche il quadro degli aspiranti consiglieri altamurani, diretti portavoce del territorio della Murgia nella provincia di Bari. Nel centro sinistra, grandi assenti e new entry, tra la mancata candidatura del consigliere uscente Enzo Colonna e la discesa in campo del giovane Francesco Paolicelli, molto vicino al sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, tra le fila del Partito Democratico a sostegno del presidente Michele Emiliano. Con quest’ultimo, di nuovo in campo dopo aver vinto le primarie di coalizione, Rosa Cirrottola, lista civica “Puglia Solidale e Verde”, Lillo Anna con “Italia in Comune”, Tina Dilena e Domenico Ardino con “Senso Civico” e l’ex assessore Gianni Stea della lista civica “Popolari con Emiliano”, nuovo alla tradizione storica delle forze progressiste di Altamura.

Con il centrodestra di Raffaele Fitto, già governatore dal 2000 al 2005, Francesco Miglionico detto Franco di “Forza Italia”, Loizzo Nicola Fedele con “Fratelli d’Italia”, Bosso Incoronata detta Ada e Colonna Michele detto Lillino per la “Lega” e Laterza Nicola di “La Puglia Domani”.

Infine, Mario Conca, rappresentato ad Altamura da Domenico Lomurno detto Mimmo con la lista “Cittadini Pugliesi”.

Tutti i candidati hanno un legame con Altamura, ma, ad oggi, soltanto Paolicelli ha scelto piazza della Repubblica, dove è cresciuto a pane e politica (democratica), per la presentazione del suo percorso, citando Tommaso Fiore e Fabio Perinei, storici punti di riferimento del centro sinistra del territorio, e raccontando di come l’esperienza maturata durante la sua giovane carriera, al Comune di bari e oggi in Cassa depositi e prestiti potrà essere messa al servizio del territorio e delle sue imprese, che ancora tanto hanno da dire a da dare a questa regione. Accanto a lui sul palco il sindaco Decaro e altri amministratori dei comuni dell’area metropolitana di Bari che hanno scelto di sostenere la sua campagna elettorale. Sarà in grado il centro sinistra altamurano di confermare ancora una volta la sua posizione al Consiglio regionale dopo le esperienze di successo del passato o dovremo attenderci un’inversione di tendenza con l’affermazione delle forze di centrodestra? Non ci resta che aspettare il prossimo 21 settembre.