Regionali, i candidati eletti in provincia di Bari. Due gli eletti altamurani.

Prime informazioni riguardo la nuova composizione del consiglio regionale a seguito della consultazione regionale dello scorso weekend.

Stando ai dati ufficiali pubblicati su Eligendo, la piattaforma online del Ministero dell’Interno, il nuovo consiglio regionale sarà così composto:

Michele Emiliano + 27 seggi (16 al Pd, 6 alla lista Con Emiliano, 5 alla lista Popolari con Emiliano)

Raffaele Fitto + 17 seggi (6 a Fratelli d’Italia, 4 seggi ciascuno per Lega e Forza Italia, 3 per la lista La Puglia Domani)

MoVimento 5 Stelle (5 seggi di cui uno per la candidata Antonella Laricchia)

Dalla stessa piattaforma, inoltre, è possibile evincere il dato riguardo agli eletti nella circoscrizione della Provincia di Bari potendo così identificare i candidati eletti sulla base delle preferenze ricevute.

Analizziamo quindi la ripartizione dei seggi sulla base del metodo metodo D'Hondt (ovvero il metodo matematico utilizzato nell’attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale).

I SEGGI IN PROVINCIA DI BARI

Liste a supporto di Emiliano nella Provincia di Bari



6 seggi totali di cui 4 per il Partito Democratico (eletti i candidati Francesco Paolicelli, Anna Maurodinoia, Lucia Parchitelli e Domenico De Santis), un solo seggio per la lista Con Emiliano (Pierluigi Lopalco) e per Popolari per Emiliano (Gianni Stea).



Liste a supporto di Fitto



4 seggi totali di cui 1 per Fratelli d’Italia (Ignazio Zullo), Lega (Davide Bellomo), Forza Italia (Stefano Lacatena) e 1 per La Puglia Domani (Saverio Tammacco).



Liste a supporto di Antonella Laricchia



Per la compagine pentastellata risulterà eletta la sola candidata presidente.





DUE GLI ELETTI TRA I CANDIDATI ALTAMURANI

Alle urne confermata la fiducia degli altamurani al PD con 5.604 voti (19,98%), dove fa il boom il giovane avvocato Francesco Paolicelli, sostenuto dal sindaco Decaro, che supera i 23mila consensi a livello regionale. "Ha vinto un progetto, un insieme di idee che porterò tra i banchi del consiglio regionale"- sono queste le prime parole del neoeletto consigliere che ha conquistato consensi grazie all'entusiasmo e alla grinta con cui ha pilotato la sua campagna elettorale.

Per "Popolari con Emiliano", Gianni Stea conquista il 6% del dato regionale. Un grandissimo risultato, frutto del suo lungo curriculum politico e di un progetto nuovo che lo ha visto rivestire la duplice veste di creatore del simbolo e divulgatore dello stesso.