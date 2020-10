Il prof. Lopalco nominato assessore alla sanità

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato questo pomeriggio il professor Pier Luigi Lopalco assessore alle Politiche della Salute e al Welfare. La nomina è stata resa possibile grazie all’iniziativa di Salvatore Ruggeri che, con le sue dimissioni, ha consentito la nomina del Prof. Lopalco nella Giunta attualmente in carica.

«Ringrazio Salvatore Ruggeri per il grande lavoro svolto in questi anni come assessore al Welfare - dichiara il presidente Emiliano - e per il suo contributo politico insostituibile alla vittoria elettorale del 21 settembre. La sua attività da assessore si è distinta per la grande attenzione a tutti i temi sociali, proseguendo il lavoro di Totò Negro, sempre al servizio della comunità pugliese. Totò Ruggeri rimane al centro della coalizione della Puglia, per me un punto di riferimento politico e umano.

L’entrata in Giunta di Pier Luigi Lopalco - aggiunge Emiliano - consentirà già prima della sua proclamazione in Consiglio regionale di vederlo, come annunciato, alla guida della Sanità pugliese. In questo momento di emergenza Covid immetterlo da subito nella pienezza delle funzioni riveste una grandissima importanza.

Pier Luigi Lopalco è professore ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa, e si è laureato all'Università di Bari. Dal 2005 al 2015 ha lavorato presso il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC) a Stoccolma, dove è stato capo del programma per le malattie prevenibili da vaccino. Ha pubblicato oltre 170 articoli su riviste scientifiche accreditate nazionali ed internazionali.



Recentemente ha contribuito alla sesta edizione del volume Vaccines di Plotkin S., Orenstein W., and Offit P. In Italia ha pubblicato insieme con Alberto Tozzi il libro di testo "Epidemiologia Facile", Pensiero Scientifico Editore ed è coautore di "#Comunicare i #vaccini per #salute pubblica", Edra Editore. Nel 2018 ha vinto il Premio Nazionale di divulgazione scientifica "Giancarlo Dosi" per il suo libro "Informati e Vaccinati" edito da Carocci. È attivo su internet con il suo blog Adulti&Vaccinati.

Il prof. Lopalco era già stato nominato lo scorso 9 marzo dal presidente Emiliano responsabile della struttura speciale di progetto "Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche".

Nel pomeriggio di oggi l’assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri ha quindi inviato lettera di dimissioni al Presidente Michele Emiliano.

«I tempi burocratici per la proclamazione degli eletti della tornata elettorale del 20 e 21 settembre stanno allungando anche i tempi per la formazione del nuovo Governo regionale», scrive Salvatore Ruggeri. «Per questo, dopo una lunga e attenta riflessione sulle difficoltà che il nostro Paese e la nostra Regione stanno attraversando a causa dell’epidemia di coronavirus, al solo fine di accelerare i processi di cambiamento che i pugliesi ci chiedono per fronteggiare questa nuova e grave emergenza, ti comunico la mia volontà di dimettermi da assessore regionale. Sono convinto che riunire le deleghe del Welfare e della Sanità nelle mani di un professionista esperto quale il professor Lopalco, sia al momento la decisione migliore e più giusta per la nostra Regione e per tutti i pugliesi che attendono dal nuovo esecutivo scelte forti e coraggiose in tempi brevi.

Colgo l’occasione per ringraziarti della opportunità che mi hai offerto in questi anni di lavorare al Tuo fianco e di crescere sul piano amministrativo, politico ma soprattutto umano. Sono certo che insieme a te e ai colleghi della Giunta abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo seminato insieme la speranza che una Puglia migliore è ancora e sempre possibile. Questo ce lo hanno confermato i fatti, i risultati elettorali, ma anche l’affetto dei tanti pugliesi che incontriamo ogni giorno e che ancora credono in noi. Unitamente ringrazio gli amici e colleghi della Giunta ma soprattutto i miei collaboratori, i dirigenti e tutto il personale del Welfare per avere supportato il mio lavoro. Sono certo”, conclude Ruggeri “che il mio impegno per questa Regione che amiamo tanto, continuerà su altri fronti e in altri luoghi».