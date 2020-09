Pizzarotti ad Altamura a sostegno di Anna Lillo

La sezione altamurana di Italia in Comune, venerdí 11 settembre in piazza Repubblica, a partire dalle ore 18,00, incontra i cittadini di Altamura e presenta la candidatura dell’avvocato Anna Lillo al Consiglio Regionale a sostegno di Michele Emiliano Presidente.

Per l’occasione sarà presente Federico Pizzarotti, leader nazionale di Italia in Comune, piattaforma politica che interpreta il miglior civismo e che in Puglia esprime numerosi sindaci, consiglieri comunali e amministratori pubblici.

Tra gli obiettivi del partito si segnala in particolare l’affermazione delle ragioni dei territori del Sud dell’Italia contro il sistematico scippo di risorse a vantaggio delle regioni del Nord.

Un consolidato e autentico furto che arricchisce sempre di più chi ha già tanto e impoverisce chi ha avuto sempre meno di quanto gli spettava. “Non è casuale il divario tra Nord e Sud sul piano delle infrastrutture e dei servizi – dichiara il coordinatore cittadino Silvio Teot - Italia in Comune, pur riaffermando i valori di una Italia unita è, e sarà sempre, un presidio a difesa dei diritti dei cittadini del Sud”.

Insieme ad Anna Lillo interverranno il presidente della sezione locale Nicola Natuzzi, i candidati regionali Gino Capozzo e Giuseppe Delzotto. Coordinerà la serata Silvio Teot.