Francesco Paolicelli: "Dobbiamo fare qualcosa. Insieme. Io, insieme a voi".

Francesco Paolicelli, avvocato con la passione per le imprese, è il punto di forza del centrosinistra in lizza per le elezioni regionali del prossimo 21 Settembre.

Rutigliano, Bari, Bitonto, Sannicandro di Bari, Noicattaro, Altamura, la sua Altamura. L'aspirante consigliere, non ha mancato alcun appuntamento pur di raccontare di fronte ai volti della sua comunitàla sua idea di Puglia e i principi politici e morali che definiscono la sua persona prim'ancora che il suo programma elettorale.

Non si tratta di una serie di rivendicazioni slegate tra loro, ricette magiche o idee irrealizzabili, ma si tratta di una proposta organica, di un’idea di società realizzabile, che si basa su 4 pilastri fondamentali, interconnessi fra loro:



- accesso per tutti a percorsi di formazione e aggiornamento, per sempre;



-attivazione di un sistema di azioni di sostegno allo studio di diversa tipologia, che prevedono innanzitutto un innalzamento delle soglie ISEE di accesso, che garantisca a tutti il diritto allo studio;



-trasformazione delle abitudini e dei piani per la mobilità in chiave ecologica;



-organizzazione di nuove forme di partecipazione attiva alla gestione dei beni comuni, per essere tutti protagonisti del futuro della nostra Regione.



In questi 4 pilastri c’è tutto: lavoro, studio, cultura, territorio e partecipazione.



Investire sulla formazione, sulla ricerca, sull'innovazione e sulle competenze. Far sì che studiare qui, crescere qui e vivere qui, non sia più una scelta di sacrifici ma sia un'opportunità.

Riuscire a trattenere a servizio del territorio, il patrimonio di conoscenze generato ogni anno dal sistema universitario offrendo assunzioni a tempo indeterminato.





Offrire sostegno alle realtà imprenditoriali della nostra Regione. A quelle eccellenze che continuano ad investire risorse, competenze ed energie nel nostro territorio.

Ma soprattutto scambiare idee e progetti per il futuro. E accogliere qualche critica per migliorare, sempre. Aiutare i pugliesi, con la propria squadra, a raccontare la loro storia al mondo.