Ritorna l’attesoappuntamento con la storia in omaggio all’Imperatore Federico II di Svevia, fondatore della città di Altamura. E’ Federicus – Festa Medievale , evento ormai calendarizzato, che registra ogni anno un gran numero di presenze grazie all'impegno corale dell'intera città di Altamura. Saranno “Li Agi” intorno alla corte di Federico II a caratterizzare le quattro giornate di fine aprile, da giovedì 25 alla domenica 28, della kermesse federiciana giunta alla sua VIII^ edizione. Il tema, cheriprende l’ultimo aspetto della triade dantesca “L’Amor cortese, li affanni e li agi” (XIV Canto del Purgatorio) troverà spazio negli allestimenti del Centro Storico tra le diverseapplicazioni riconducibili aipiaceri della gola e della vita (Quarto Latino), alla bellezza artistica (Quarto Greco), alla conoscenza rappresentata dal sapere (Quarto Greco) e le folli feste, in primis del Carnevale medievale (Quarto Ebreo), rendendo l’edizione interessantissima e piena di colpi di scena, tra bellezza e raffinatezza, svaghi di corte e sollazzi popolani, divertimenti e aspetti più sfarzosi dell’epoca medievale al tempi dello Svevo.

Alla Conferenza stampa, indetta per domenica 31 marzo alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, in Via P. Casu,prenderanno parte il Presidente Carlo Camicia dell’ A.C. Fortis Murgia e lo staff dirigenziale dell’Asssociazione, la sindaca di Altamura Rosa Melodia, le autorità civili, religiose e militari, giornalisti e personalità locali. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per l’occasione sarà presentato il Piano progettuale di Federicus 2019,gli apputamenti culturali “Stupor. Mese della cultura federiciana” a cura del gruppo Federicult della Fortis e alcune delle novità, tra le più importanti di questa edizione: lo spot Federicus 2019 firmato GranVarietà, il globo imperiale realizzato dai f.lli Moramarco, il Palco centrale che ospiterà il Palio di San Marco, non meno importante, sicuramente il più atteso, il nuovo imperatore che sfilerà nel Corteo Imperiale insieme alla sua amata Bianca Lancia, designata attraverso il sorteggio pubblico che si terràla sera del 25 aprile in Piazza Matteotti tra le finaliste del Concorso “Biancalancia sei tu 2019”. Imperdibile il Corteo notturno previsto per sabato 27 aprile, altra novità di quest’anno, che unita alle precedenti crea fervore, da non stare più nella pelle. Squillino i tamburi, dunque, e che abbia inizio il count down che porterà alla festa, immersi ne “Li Agi” di Federicus.