"Altamoon", presentato programma dell'estate altamurana 2019

È stata presentato, in conferenza stampa, a Palazzo di Città, il programma dell'estate altamurana2019 “Altamoon. Il festival della luna. Notti d'estate sotto il cielo di Altamura” a cura di Cube Comunicazione srl, azienda aggiudicataria(per 107.000 €) del bando di gara indetto dal Comune di Altamura.

Altamoon unisce il nome Altamura, e per assonanza il nome Alta Murgia, a quello della luna. Il concept è il 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna e si lega ad uno dei temi di Matera 2019 “Futuro remoto”, una riflessione sul rapporto millenario dell'umanità con lo spazio e con le stelle. Occhi non solo puntati al cielo, ma anche al firmamento musicale e teatrale.

Quest'anno alcuni spettacoli sono stati delocalizzati in luoghi diversi rispetto ai consueti del centro storico, come piazza Don Tonino Bello ed il sagrato della Chiesa di Santa Maria del Carmine.

In tutto si tratta di sei spettacoli fra comicità, musica e teatro, a partire dal 19 luglio. Dall'Anonima Gr a Stornaiolo e Solfrizzi a Sergio Caputo Quartet. Sono previsti, inoltre, eventi collaterali come “Marching Band” per le vie della città e tre serate dedicate ad escursioni notturne e ad osservazioni astronomiche.

Oltre alla rassegna “Altamoon” è stato predisposto un cartellone unico che sarà distribuito nei prossimi giorni e raccoglie tutti gli eventi promossi e realizzati dalle associazioni anche con il sostegno dell'Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA “ALTAMOON”

19 LUGLIO 2019

“Walkin' on the moon” - escursione e osservazione astronomica

Pulo di Altamura

ore 21:00

20 LUGLIO 2019

Adika Pongo - Concerto

Piazza Don Tonino Bello

ore 21:30

21 LUGLIO 2019

“Il Cotto e il Crudo” - spettacolo teatrale comico di Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo

Piazza Don Tonino Bello

ore 21:30

6 AGOSTO 2019

“Marching Band” per le vie della città con distribuzione flyer

ore 18:30

6 AGOSTO 2019

“Kirikù” - spettacolo teatrale per bambini - Teatro Kismet Opera

Sagrato della Chiesa di S. Maria del Carmine

ore 21:30

7 AGOSTO 2019

“Bar dello Sport…" - spettacolo teatrale comico- Anonima GR

Sagrato della Chiesa di S. Maria del Carmine

ore 21:30

9 AGOSTO 2019

“Walkin' on the moon” - escursione e osservazione astronomica

Pozzi di Rota, in Località La Mena

ore 21:00

14 SETTEMBRE 2019

“Walkin' on the moon” - escursione e osservazione astronomica

Casette di Castigliolo, località Murgia del Ceraso

ore 21:00

14 SETTEMBRE 2019

James Senese e i Napoli Centrale - Concerto

Piazza Matteotti

ore 21:30

15 SETTEMBRE 2019

Sergio Caputo Quartet - Concerto

Piazza Matteotti

ore 21:30