Sono 12 i ciclisti della "Freedom Cycling Team" di Altamura che hanno partecipato all'edizione 2021 della "BMW HERO Südtirol Dolomites”, la famosa manifestazione di Gran Fondo di mountain bike, che si è svolta a Selva Val Gardena, lo scorso sabato 12 giugno. Alla competizione off-road, di respiro internazionale, hanno preso parte 3500 partecipanti, provenienti da 40 Paesi, suddivisi nelle categorie “professionisti” e “amatori”.

I componenti della squadra dilettantistica altamurana si sono cimentati nei due diversi percorsi: alcuni, infatti hanno scelto il “corto”, pedalando per 60 km, per 3200 metri di differenziale; altri, ancora più temerari, hanno optato per il “lungo”, un’estenuante “arrampicata” di 86 km, con ben 4500 di dislivello, sulle salite mozzafiato del Gruppo del Sella, nel cuore delle Dolomiti.

Questi i biker- “eroi”della “Freedom” che, con grinta e determinazione, sono riusciti a tagliareil traguardo e a portare a termine il faticosissimo percorso della gara: Sforza Antonio, Sforza Erasmo, Nicoletti Vincenzo, Tragni Nicola, Gena Leonardo, Popolizio Michele, Macella Michele, Sardone Giovanni, Lorusso Alessandro, Caggiano Filippo, Sideri Adolfo Alfredo e Pallavicino Giuseppe.