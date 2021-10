Nella cornice della palestra Federico II di Svevia di Altamura (BA) si è svolta nel weekend la sedicesima edizione di un gala che, ormai da anni, è sinonimo dell’elite del fighting pugliese: Extreme Fight, organizzato dal promoter Graziano Lassandro.

Piatto forte della serata sono stati i 4 incontri pro integralmente ripresi dalle telecamere di RaiSport.

Ad aprire la card due debuttanti tra i PRO: Teodoro Oliva del team Invictus Brindisi del Maestro Mino Gorgoni e il santermano Francesco Sette della Fighting Team Lassandro di Graziano Lassandro.

Match molto combattuto e spettacolare conclusosi con la vittoria per verdetto unanime di Sette nonostante il grande carattere e cuore mostrato dal suo avversario.

A seguire la sfida tra Roberto Marinotti (Fighting Team Lassandro) e Abdelali Abid.

Per l'atleta di Lassandro il match inizia subito in salita con il forfait del suo primo avversario che lo costringe a salire di categoria e sfidare il forte atleta Abdelali Abid allenato dal Maestro Giannelli del Team Kombat Mirafiori che si aggiudica il match ai punti.

A chiudere la card il giovane talento altamurano Paolo Cannito allenato dal M°Graziano Lassandro ruba la scena e conquista per KO tecnico il titolo italiano contro Tenuun Gantushig del Team Calzolari.

Un’altra prestazione di altissimo livello per il pugliese che lascia molti pochi dubbi sul suo futuro e gli apre le porte per nuove sfide di caratura nazionale ed internazionale.