Motorsport - Torna lo storico Trofeo Inverno, tra i partecipanti l'altamurano Raffaele Tragni

Dopo anni torna il Trofeo Inverno, la storica competizione di velocità motociclismo dell’Autodromo del Levante a Binetto e classico appuntamento di fine anno.

La gara si articolerà in un’unica prova su due gare il 20-21 novembre 2021 organizzato dal MotoClub R. De Palma. Il tracciato barese, che rappresenta un autentico trampolino di lancio per i giovani centauri che si affacciano alle competizioni, ha visto nel passato la partecipazione di piloti provenienti da ogni parte d’Italia grazie alle sue caratteristiche tecniche che lo rendono un concentrato di energia e adrenalina. L’assenza di veri allunghi e l’alternanza di 9 curve, la rendono infatti una perfetta “palestra” ed un banco prova anche per i piloti più abili e le moto più evolute. Nell’albo d’oro della competizione figurano diversi piloti illustri del calibro di Max Biaggi, vincitore della prima edizione nell’89, Valentino Rossi, Loris Capirossi, Michele Pirro e tanti altri nomi di spicco nel panorama mondiale del motorsport.

Tra i partecipanti, l’altamurano Raffaele Tragni nella categoria 300. Dopo le convincenti prestazioni nella YamahaR3CUP, campionato nazionale monomarca organizzato da YamahaMotor Italia rientrando nella categoria BLuCRU, per Raffaele si avvicina una nuova sfida. In passato Raffaele ha già vinto una gara sul Levante Circuit, in particolare nel campionato Regionale Supermoto categoria S4Ama.

Per il pubblico, previa esibizione di Certificazione Verde – Green Pass e prenotazione via apposito link, sarà possibile accedere in struttura:

- presso la tribuna centrale antistante il rettilineo di partenza, posta nel parcheggio auto (si ricorda che i posti saranno limitati nel rispetto delle normative anti-covid);

- presso la zona paddock, limitatamente all’accesso pedonale.

Fra i partecipanti spiccano, tra gli altri, Luca Salvadori e Yari Montella.

Spazio anche allo show di Dario Marchetti, in sella alla sua Ducati ed al Levante Sic Memorial: un momento, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, in cui sarà presentata un'opera dedicata all'indimenticato numero 58, realizzata dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Bari.

High Wall Racing Team è lieto di annunciare il battesimo in gara di Alessia Tonini, alla sua prima uscita ufficiale.