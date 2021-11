Nel Weekend è andato in scena il “Trofeo d’Inverno” presso l’Autodromo del Levante di Binetto, storica competizione motociclistica sul tracciato pugliese assente da svariati anni.

Tra gli oltre 70 piloti, ha partecipato il pilota altamurano Raffaele Tragni in gara per la classe OPEN 300. Tra i partecipanti, anche High Wall Racing Team, gruppo di Altamura che oltre a Raffaele, ha portato all’esordio in gara Alessia Tonini nei ROOKIE, pilota barese, in sella alla Yamaha R3.

Passiamo ai risultati del team altamurano.

Raffaele Tragni nella categoria PRO in testa alla griglia di partenza in Gara1 grazie al crono di 50.863, un’avvincente gara ricca di sorpassi, il giovane altamurano ha chiuso al terzo posto salendo sul podio. In Gara2 Raffaele si è reso protagonista con un’ottima gara ma purtroppo sfortunata. A causa di una caduta non è riuscito ad andare oltre la quinta posizione. Nella classifica finale del trofeo Raffaele si è qualificato terzo.

Soddisfazioni per l’High Wall Racing Team anche con Alessia Tonini, che dopo la pole position firmata con il tempo di 55.784 è riuscita ad imporsi nella Gara 1 del sabato staccando rapidamente le avversarie e siglando il giro veloce in 56.836, l’unica sotto al muro dei 57 secondi. Vincente anche in Gara 2 di domenica mattina, con la giovane atleta capace di ripetersi e transitare per prima sotto la bandiera a scacchi con un gap superiore ai 10 secondi; ancora una volta suo il best-lap in 57.103.

Molto toccante la commemorazione del sabato in onore di Marco Simoncelli in cui è stato svelato uno splendido murales realizzato dai writers della Cattedra di Illustrazione Scientifica dell’Accademia belle arti di Bari.

Presenti anche Alex De Angelis, Luca Salvadori, Dario Marchetti.

Due giorni di gare bellissime a colpi di sorpassi in cui l’High Wall Racing Team può ritenersi molto soddisfatta dei risultati ottenuti e coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta i partner e sostenitori del team, tra cui MarinoBus, Gruppo Pellicola, Molitecnica Sud, Imera, Lomurno Edilizia, MMC di Massimo Monticelli, Grafiche Dambrosio, TechDigital ed Exored S.r.l.s.