Kickboxing, a Roma vince anche l'altamurano Domenico Lomurno

Nella notte dello scorso 2 aprile, sul prestigioso ring dell’Atlantico Live e trasmesso in diretta su DAZN, in occasione del galà professionistico "Superfight" (presentato sotto il brand Oktagon), l’altamurano Domenico Lomurno ha portato a casa una grande vittoria nell’incontro con il siciliano Angelo Acloud.

Domenico del team Cifarelli (m' Giuseppe Cifarelli), fresco del titolo del mondo WKU, è stato impegnato in un match sulle 3 riprese.

In un confronto spettacolare e molto piacevole, sotto gli occhi di circa 4000 tifosi di cui un centinaio giunti a Roma per lui, Domenico è riuscito ad avere la meglio sul suo avversario.

Bellissima l'intervista che ha rilasciato a fine gara, dedicando belle parole e la vittoria a Nicolò Loporcaro, coinvolto in un incidente stradale qualche mese fa.

Successivamente Domenico ha ringraziato l'organizzazione Carlo Di Blasi e Francesco Migliaccio, alla Federazione Fight1 , al suo preparatore atletico Francesco Cavone e a Sabino Piperis per quanto riguarda le tecniche lavorate sulla Muay Thai.

Nessuna sosta per lui, è subito tornato al lavoro nella palestra New Diamond Altamura, molto presto lo rivedremo combattere in altri circuiti importanti.