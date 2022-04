Kickboxing Superfight, Nizar Ben Amara della Wolf Temple di Altamura vince in soli 60 secondi

Un altro giovane che ha rappresentato al meglio la nostra città nella notte dello scorso 2 aprile, sul prestigioso ring dell’Atlantico Live e trasmesso in diretta su DAZN, in occasione del galà professionistico "Superfight" (presentato sotto il brand Oktagon)

Nizar Ben Amara di origini tunisine e da 7 anni altamurano di adozione, è un atleta della Wolf Temple sotto la guida del maestro Agostino De Rosa, la scuola di arti marziali per la quale ha combattuto al Superfight di Roma di MMA Striking, portando sul ring una nuova disciplina che unisce kickboxing e lotta a terra, introdotta dalla Società sportiva ONE Championship”. Il giovane Nizar ha quindi affrontato il campione del mondo di Kickboxing Alex Ajouatsa soprannominato “Black Lion” nella categoria pesi piuma, chiudendo il match in 60 secondi, attraverso una strategica tecnica di “chiave al tallone” mettendolo a tappeto e conquistando la vittoria.