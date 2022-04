Il 30 aprile la Molfetta Night Run. Un'esplosione di spettacolo, sport e divertimento

Un ritorno alle vecchie, belle abitudini. Voglia di esserci, di vivere una serata speciale, soprattutto condivisa. Questo e molto altro è la Molfetta Night Run, che si svolgerà sabato 30 aprile con partenza dal meraviglioso scenario di corso Dante. Non stupisce allora che sia ufficialmente partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di questa corsa spettacolo in notturna per certi versi unica. Un appuntamento che negli anni scorsi è riuscito a conquistare migliaia di persone sotto l’insegna dell’entusiasmo, del “priscio”, del divertimento.



In questo senso sono già partite le iscrizioni per garantirsi non solo la partecipazione all’evento, ma anche la possibilità di scegliere la taglia della t-shirt. Proprio questa è una delle novità dell’edizione 2022, una novità che sta riscuotendo non pochi apprezzamenti. Chi si iscriverà entro il 15 aprile (quindi c’è circa una settimana ancora a disposizione) potrà scegliere la taglia della sua t-shirt.



A rendere speciale la Molfetta Night Run, peraltro, è il “sentimento della piazza” che tanto è mancato a piccoli e grandi in questi anni di assenza di eventi. Felicità, spensieratezza, gioia, sport all’aria aperta. Questo e molto, molto altro caratterizzeranno l’attesa corsa-spettacolo molfettese. Non solo infatti sarà possibile correre o passeggiare, in famiglia e comitiva, nella 5 o 10 km prevista dagli organizzatori. Ma prima e dopo, grazie alla musica e agli stand, alle degustazioni e all’area ristoro, sarà possibile trascorrere una serata all’insegna della magia e del divertimento. Tutto questo, senza limiti geografici: molfettesi e non, pugliesi ma anche gente proveniente da altre regioni, non vedono l’ora di esserci. Di correre. Di ballare. Di festeggiare.



La Molfetta Night Run, che sarà caratterizzata dalla preziosa collaborazione dell’Asd Free Runners Molfetta, avrà inizio alle ore 20.30 con partenza da corso Dante. Ma nel Villaggio dei Runners, sin dalle ore 17 sarà possibile accedere per vivere la Baby Night Run (partenza alle 17.30, evento per bambini fino a 10 anni) e godersi i preparativi di questa grande festa dello sport.



Non resta allora che assicurarsi la partecipazione alla Molfetta Night Run. Un evento che si preannuncia semplicemente straordinario.

Per info e iscrizioni, visitare il sito www.molfettanightrun.it