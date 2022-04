In un Palavitulli stracolmo di gente si è svolta ieri l’attesissima XVII edizione di “Extreme Fight” il galà professionistico di Kick boxing e Muay thai organizzato dalla palestra santermana Fighting Team Lassandro.

L’evento sportivo – organizzato dal M° Graziano Lassandro promoter della manifestazione e presidente dell’omonima Asd e patrocinato e supportato economicamente dal comune di Santeramo – è ritornato tra le mura casalinghe del Palavitulli dopo una parentesi – dello scorso anno – nella vicina Altamura e con ingresso completamente gratuito.

L’appuntamento sportivo si è svolto sotto l’egida dell’organizzazione Fight 1 il supporto dello Csen e delle federazioni Iska e Wku.

Dopo 8 match dilettantistici, che visto salire sul prestigioso ring diversi atleti della Puglia (tra cui anche alcuni santermani alle 19:00 ha preso avvio invece il galà professionistico con la celebrazione di 4 match.

Vittorie per il santermano Francesco Sette (Fighting Team Lassandro) che ha vinto a maggioranza contro Ismaele Bene (Team Alma Sport) in un match di kickboxing FC 3x3 categoria -67kg e per l’astro nascente della Fighting Team Lassandro, l’atleta altamurano Paolo Cannito (campione italiano Pro kickboxing -57g e campione italiano savate Pro -56kg) che ha vinto per KO tecnico – in un incontro valevole per il titolo europeo pro di Kickboxing FCR (cat. -57kg) - contro il campione di Germania Afso, Wku e Iska, Karem Cam Mezineler.

Meno fortunato il match di Giandomenico Vittore (Fighting Team Lassandro) che ha sfidato Riccardo Gatto della (Kyokushin Spirit School – Team Panzeri) in un match di kickboxing FC 3x3 categoria -67kg.

Da registrare anche la vittoria di Valerio Modesto (Team Fighters Cerignola) che ha prevalso nell’incontro di kick boxing FCR 3x3 (categoria -60kg) contro Abdelkebir Said (Team Leo).

Pubblico delle grandi occasioni (che vedeva tra gli spalti moltissimi forestieri) quello che ha tributato la spettacolare vittoria di Cannito. L’atleta di Lassandro è, infatti, sempre più lanciato nel panorama sportivo nazionale ed internazionale.

«Voglio – commenta il M° Lassandro - personalmente ringraziare le oltre 500 persone che, ieri, hanno riempito il Palavitulli. Sentire il calore degli spettatori dopo 2 anni forzosi di stop è la migliore soddisfazione, assieme alla vittoria dei propri atleti, che un promoter possa avere».

«Ringrazio nuovamente di cuore l’amministrazione comunale di Santeramo, il sindaco Baldassarre, tutta la giunta comunale ed in particolar modo il vicesindaco Labarile, il presidente del consiglio comunale Andrea Natale e i consiglieri comunali Lillo, Stasolla e Ricciardi per la loro presenza ieri. È doveroso, da parte nostra, ringraziarli perché grazie al contributo economico che ci è stato concesso – per la prima volta nelle 17 edizioni di questo evento – per la prima volta l’evento è stato completamente a costo zero per tutti gli spettatori.

«Vedere i nostri atleti combattere davanti al loro pubblico, in casa, è stato fantastico. Inutile dire che una menzione particolare va a Cannito che, come è stato possibile vedere tanto in presenza quanto che in streaming, si sta sempre dimostrando un campione abile, forte tecnicamente e razionalmente capace di gestire i match. Ma non vogliamo montarci la testa: continueremo ad allenarci come sempre abbiamo fatto senza adagiarci sugli allori considerato che, a breve, saremo nuovamente impegnati in una trasferta internazionale».

«Infine - conclude Lassandro – ma non da ultimo il ringraziamento all’amico Carlo Di Blasi e all’organizzazione Fight 1 per il supporto e per la sua instancabile dedizione con la quale continua a promuovere queste discipline in ambito nazionale».