MMA - L'altamurana Roberta Zocco affronterà Anita Bekus, 1ª nel raking, all'Atlas Arena in Polonia

Roberta Zocco, atleta altamurana, dopo 3 anni di inattività per una gravidanza e per lo stop del covid, è stata convocata al KSW in Polonia un torneo di caratura mondiale dove affronterà la polacca 1° nel raking Anita Bekus in un incontro di MMA nella Atlas Arena di Lodz nell'evento KWS70.

Roberta sarà accompagnata da coach Agostino De Rosa maestro della Wolf Temple.

L'evento si terrà sabato 28 maggio e sarà trasmesso in diretta mondiale.