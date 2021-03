Team Altamura - Pasquale Squicciarini: "Servirà continuità al rientro in campo"

Dopo una gara rinviata perché il terreno del Tonino D’Angelo era completamente ricoperto di neve e tre gara rinviate a data da destinarsi causa Covid, abbiamo chiesto al Direttore Tecnico dell’ASD Team Altamura, Pasquale Squicciarini, qual è lo stato attuale della squadra.

In queste settimane ci sono stati dei casi di positività al Covid interni alla squadra, com’è la situazione attuale?

Tutto sommato la situazione non è preoccupante. Fortunatamente, i ragazzi che sono risultati positivi hanno avuto solo leggeri sintomi e al momento sono tutti in ripresa. Procediamo come da prassi a sottoporre la squadra a tamponi periodici, in questo modo riusciamo a tenere la situazione sotto controllo e a tutelare la salute dei nostri tesserati. Non appena saranno guariti, riprenderanno ad allenarsi con la squadra.

Per la prossima partita contro la Puteolana potremo tornare in campo?

Ci sono altissime probabilità che torneremo in campo contro la Puteolana, la prossima Domenica ci sarà la sosta e quindi da oggi mancano 2 settimane alla prossima partita. Proveremo a lavorare al meglio in questi giorni per riuscire ad arrivare con un buon stato di forma per la prossima gara.

Pasquale, siamo ormai a 4 partite rinviate, sappiamo già quando ci saranno i recuperi?

Probabilmente dopo la gara contro la Puteolana potremo recuperare la partita con il Molfetta già di mercoledì, in una gara infrasettimanale. In tal caso, sarà importantissimo farsi trovare pronti per affrontare 3 gare in una settimana.

Nonostante i rinvii siamo ancora vicini alla testa del girone, cosa servirà quando torneremo in campo per tornare ad offrire le ottime prestazioni viste fino a qui?

Servirà trovare subito continuità. Ci sono tante squadre che possono ambire alla vittoria finale, io personalmente vedo il Casarano ed il Taranto in vantaggio sulle altre. Per quanto riguarda noi, dovremo trovare continuità nei risultati oltre che nelle prestazioni che fino a qui non sono mancate. Abbiamo offerto sempre buone prestazioni e, in alcuni casi, ottime. Riuscire ad incanalare qualche risultato utile di fila potrà portarci a giocarcela fino alla fine.