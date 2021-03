Team Altamura - Rinviate anche le partite contro Puteolana e Lavello

Lo comunica l'ASD Team Altamura attraverso i propri canali social. Le partite previste per Domenica 21 Marzo contro la Puteolana e per Mercoledì 24 Marzo contro il Lavello (recupero della seconda giornata del girone di ritorno) sono state rinviate a data da destinarsi.

Arrivano a 5 le partite i biancorossi dovranno recuperare rispetto alle altre squadre del girone. Si prevedono 2 mesi intensi per i ragazzi allenati da Mister Monticciolo per recuperare le gare prima della fine del campionato.

Il comunicato

"In attesa di effettuare le visite di idoneità per tutto il gruppo squadra sono state ufficialmente rinviate a data da destinarsi le partite contro Puteolana e Lavello che erano previste rispettivamente per Domenica 21/03 e Mercoledì 24/03.

Nonostante il massimo impegno e la loro professionalità, i nostri ragazzi sono ancora in ripresa dopo questo periodo difficile. La risalita è dura e faticosa ma noi abbiamo piena fiducia in loro.

Forza Leoni, la città è con voi!"