Team Altamura: "Siamo stufi! A fine campionato lasciamo."

La dirigenza del Team Altamura scrive, attraverso la pagina Facebook ufficiale, una lettera aperta al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Si recriminano le scelte dell'arbitro della gara di ieri e non solo.

Il comunicato:

"Lettera aperta al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Egregio Presidente,

con grande amarezza e sconforto scriviamo per raccontare quanto di incredibile sia accaduto nella gara di ieri in quel di Sorrento.

È solo l'ultima di una serie di gare condizionate dalle terne arbitrali e che condannano la nostra squadra a non portare mai a casa una vittoria meritata.

Cio' che è accaduto ieri a Sorrento ha dell'incredibile. Gara sempre condotta dalla nostra squadra , tra l'altro sempre corretta ma condita da quattro ammonizioni a nostro sfavore contro due agli avversari. Il Sorrento non ha mai tirato in porta ed ha raccolto due calci di rigore nelle uniche due volte in cui è riuscito ad entrare in area e che gli hanno permesso di riagguantare per ben due volte il risultato. Il primo, dubbio e generoso, il secondo addirittura concesso al minuto 98, a tempo abbondantemente scaduto dopo che erano stati segnalati addirittura sei minuti di recupero inspiegabili, dopo che il Team Altamura ha effettuato addirittura tre sostituzioni in simultanea, per un totale di cinque sostituzioni nel secondo tempo. Nonostante ciò, non contento, l'arbitro ha deciso di protrarre per un ulteriori due minuti la gara senza nessuna valida motivazione!

Una direzione di gara condotta sempre a favore dei padroni di casa, a condire il tutto, al minuto 90 e con il punteggio di 1-2, il nostro Antonio Croce è stato sbilanciato ed atterrato platealmente in area da dietro dal calciatore avversario, l' arbitro senza battere ciglio ha lasciato inspiegabilmente proseguire. Vogliamo ricordare che alla nostra squadra, durante la stagione, sono state più volte interrotte azioni da gol limpide per tempo scaduto e non oltre quello regolamentare.

La gara di ieri è la perfetta fotografia della stagione. Potremmo proseguire all'infinito, da inizio campionato abbiamo subito decisioni a sfavore incredibili, la LND è piena di nostri dossier a riguardo, ma ora siamo stanchi, abbiamo raggiunto il culmine.

I nostri ragazzi ieri hanno dato tutto quello che avevano, dopo un mese e mezzo di inattività e di problemi innumerevoli. Sono usciti dal campo distrutti, era una gara fondamentale per le nostre ambizioni, ci sono stati tolti due punti per decisioni inspiegabili e non è la prima volta!

È l'ennesima volta che si affidano le nostre gare a ragazzi mandati allo sbaraglio e che puntualmente ci penalizzano. Non sappiamo se sia malafede, ma il dato di fatto è che ci mancano tantissimi punti in classifica e tutto ciò ci capita ogni stagione, sono quattro anni che ogni qualvolta il Team Altamura prova a spiccare il volo gli vengono tarpate le ali. Siamo una squadra forte e competitiva, abbiamo dimostrato di poter stare nelle parti alte della classifica più volte, ma la sensazione è qualcosa o qualcuno non ci voglia lassù.

Le associazioni sportive, soprattutto in questo momento storico così difficile, fanno sacrifici immani per tenere in piedi tutto questo spettacolo, ma quello vissuto ieri è uno scempio e non ha nulla a che fare con lo sport, il divertimento o la passione.

Ci è stata tolta una vittoria meritata ed una grande gioia dopo un lungo stop.

Questa è uno dei tantissimi motivi per i quali questa dirigenza lascerà a fine campionato, non puo' farlo ora perchè deve necessariamente fare fronte agli impegni presi.

Ciò che è andato in scena ieri ha del vergognoso e qualcuno deve assumersene le responsabilità."