Riaprono le porte del "Tonino D'Angelo", Domenica la Team Altamura riabbraccia il suo pubblico

La vita sta pia piano tornando alla normalità, infatti, si potrà tornare anche ad assistere agli eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e non più di 1.000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso.

Domenica 6 giugno andrà in scena allo stadio "Tonino D'Angelo" l'ultima partita di campionato in casa della Team Altamura che affronterà il Francavilla. La società altamurana ha comunicato tramite i suoi canali social che ci sarà la possibilità di assistere al match, indicando il costo e il luogo dove poter acquistare i biglietti. Di seguito, inseriamo un estrapolato del post sui social:

"Nell’ultima partita di campionato in casa ci saranno le porte aperte per i nostri sostenitori. Considerati i limiti imposti dalla normativa vigente, i posti sono limitati. Gli abbonati protranno entrare allo stadio utilizzando il loro abbonamento.

I biglietti saranno acquistabili presso il botteghino dello stadio al prezzo di €10. In questa stagione anomala, che ci ha visto giocare senza pubblico, in cui siamo stati costretti a stare fermi per più di un mese per poi recuperare tutte le partite in un tour de force asfissiante e debilitante abbiamo una grande occasione.

È l’occasione per salutare un gruppo che ci ha fatto sognare e ed è stato fermato soltanto da un calendario impossibile, è l’occasione per far capire ai nostri ragazzi quanti sarebbe stato bello giocare tutte le partite con il pubblico, è l’occasione per tornare a cantare e a ruggire. Prendi la sciarpa e vieni allo stadio!"