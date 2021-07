Team Altamura iscritta ufficialmente alla stagione 2021/2022 del campionato di serie D girone H

Dopo mesi di dubbi sul futuro della squadra bianco rossa arriva la notizia ufficiale dell'iscrizione alla stagione 2021/2022 del camponato di serie D girone H.

Nei mesi scorsi la dirigenza aveva manifestato la volontà di cedere il titolo ma non sono stati presentati dei progetti che consetissero la permanenza della squadra nella città di Altamura, infatti, le uniche proposte pervenute alla proprietà prevedevano che il titolo venisse trasferito in altre città, cosa mai presa in considerazione dalla società. Dunque si tratta di un vero e proprio colpo di scena, dato che ormai sembrava essere arrivata a capolinea la storia di questa società.

In questi giorni, quindi, la società si sta muovendo per cercare lo staff e i calciatori per affrontare questa nuova stagione calcistica.