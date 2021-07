Team Altamura: open day under alle 18:30 presso lo stadio "Tonino D'Angelo"

In collaborazione con qualebanca.com 4 motivi per cui potrebbe convenirti cambiare banca

Decidere di cambiare banca non è sicuramente una decisione da prendere su due piedi. Ma allo stesso tempo succede spesso che, per mancanza di tempo o per semplice pigrizia, non ci si ferma mai a chiedersi se il proprio conto corrente sia davvero conveniente o se esistono magari