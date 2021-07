Team Altamura, Luigi Pezzella sarà il nuovo allenatore per questa nuova stagione

È finita la ricerca del nuovo allenatore della Team Altamura, la scelta è ricaduta su Luigi Pezzella, un giovane allenatore emergentecon un lunga carriera da calciatore come difensore. Il nuovo mister vanta nel suo palmares, come calciatore, 3 promozioni in serie B (Con la Juve Stabia nella stagione 2010/2011, l'Avellino nella stagione 2012/2013 e con la Salernita nella stagione 2014/2015). Quindi, un allenatore che sicuramente potrà portare tanta esperienza alla squadra. A comunicarlo è la società attraverso i suoi canali social, di seguito riportiamo il post:

"Dopo l'iscrizione al campionato 2021/2022, la dirigenza biancorossa ha trovato l'accordo con l'uomo che sarà al timone della nostra squadra per la prossima stagione.

Mister Luigi Pezzella ha convinto i nostri dirigenti con la sua voglia e la sua determinazione. Un tecnico emergente ma con una grande esperienza da calciatore. Idee molto chiare sui principi di gioco con i moduli che posso cambiare in base agli interpreti in campo.

La società era alla ricerca di un tecnico che avesse grandi ambizioni, in un anno particolare, ripartiamo per costruire, insieme al nuovo allenatore, una squadra degna del girone più attraente e difficile della Serie D.

Nei prossimi giorni seguirà una conferenza stampa in cui la società chiarirà gli obiettivi di quest'anno e in cui non mancheranno altre buone notizie per i nostri sostenitori.

L'intera dirigenza dell'ASD Team Altamura ha dimostrato ancora una volta il grande attaccamento a questa squadra, adesso si chiede il sostegno della città.

Sostenere una squadra, sostenere un gruppo di dirigenti appassionati, sostenere quello che rappresenta il passato, il presente e il futuro dell'Altamura calcistica".