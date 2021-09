La Team Altamura batte il Gravina e passa il turno. Decisivi i calci di rigore

Ieri, mercoledi 22 settembre, alle 20:00 allo “Stefano Vicino” a Gravina è andato in scena il match di Coppa Italia tra ASD Team Altamura e FBC Gravina. Entrambe le compagini erano chiamate a riscattare la sconfitta della prima giornata di campionato.

Il primo tempo non è stato ricco di emozioni, la partita si è giocata per lo più a centrocampo e l’unica emozione è arrivata da un tiro da lontano di Terrevoli che ha scheggiato la traversa. Il secondo tempo, invece, è decisamente più scoppiettante ed è l’Altamura a creare le azioni più pericolose. A pochi minuti dall’inizio della ripresa, Ziello ci prova con un tiro dalla distanza che sfiora il palo e subito dopo è Tedesco a mettere alla prova il portiere del Gravina con un ottimo tiro dal limite dell’area di rigore. Il Gravina, però, non resta a guardare e prova a infastidire l’avversario e a provarci è Chiaradia con un tiro da lontano che non trova però la porta. La Team continua a spingere, soprattutto dopo i cambi, l’ingresso di Baradji porta ordine e fisicità a centrocampo. Verso la fine della partita ci sono ancora delle occasioni per la Team, la più rilevante è quella creata da Ziello con un pallonetto, dopo una respinta imprecisa del portiere del Gravina ma il difensore salva sulla linea. I tempi regolamentari terminano sullo 0 a 0 e a decidere la gara ci pensano i calci di rigore che premiano la Team Altamura dove tutti i calciatori della squadra altamurana (Baradji, Monaco, Mattera, Molinaro) vanno a segno mentre per il Gravina sono decisivi gli errori di Gilli che tira fuori e Chiaradia che ha trovato la grande risposta di Spina.

Una Team Altamura che trova una vittoria molto importante per il morale, anche se non nei tempi regolamentari. La nota positiva di questa partita è sicuramente Ziello che ha sfoderato una grande prestazione, presente in tutte le zone del campo e più volte pericoloso nell’area avversaria.

La prossima giornata di campionato sarà nuovamente “Derby della Murgia” ma questa volta andrà in scena al “Tonino D’Angelo” e in palio ci saranno i 3 punti.