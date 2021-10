La Team Altamura vince e convince. A Cerignola arriva la prima vittoria

In collaborazione con iti Service Spazio Enel Partner da lunedì anche in via Donizetti 1 (angolo via Gravina)

Bravo, bene, bis. Da lunedì ad Altamura gli Spazi Enel Partner diventano due. Dopo quello di viale Martiri del 1799, che tanti successi ha riscosso in questi primi anni di vita, è pronto ad aprire le porte un nuovo Spazio Enel Partner in via Donizetti 1 (all’angolo