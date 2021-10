Team Altamura - Si sblocca Tedesco che con una doppietta stende la Virtus Matino

La Team Altamura alla seconda vittoria fuori casa ritrova il gol di Giuseppe Tedesco.

Nella trasferta contro la Virtus Matino, si è giocato a Parabita alle 15:00 a porte chiuse, i biancorossi trovano il terzo risultato utile consecutivo oltre a una continuità di prestazione che lascia intravedere un futuro migliore rispetto a quello che ci si poteva prospettare solo 10 giorni fa.

I tecnici Branà e Pezzella schierano entrambi il 433.

Virtus Matino: D'Ippolito; Cavaliere, Salto, Michelli, Graziano; Marin, Tarantino, Grandis; Ruibal, Ancora, Inguscio.

Team Altamura: Giuliani, Sales, Errico, Mattera, De Vivo; Clemente, Baradji, Zerbo; Dayawa, Tedesco, Molinaro.

L'Altamura prova subito a fare la partita e al 6' è Zerbo su calcio di punizione a servire Tedesco in area, l'attaccante si allunga ma non da forza al tiro. Ancora Zerbo protagonista 2' dopo con un tiro da fuori area.

Le due squadre trovano stabilità in campo e si susseguono occasioni da entrambe le parti.

I biancorossi sembrano più in palla e trovano varie conclusioni in porta, al 18' Tedesco fa sponda di testa per Molinaro che controlla e tira alto di poco. L'occasione più ghiotta del primo tempo è, paradossalmente, della Virtus Matino. Al 27', su cross dalla sinistra Michelli schiaccia di testa ma il solito concentratissimo Giuliani risponde alla grande.

Zerbo, che ormai sembra aver trovato la forma ed essere entranto nei meccanismi di gioco di Mister Pezzella ci riprova da fuori area al 35' trovando i guantoni di D'Ippolito.

Zero minuti di recupero e zero i gol segnati dalle due squadre al giro di boa.

Il secondo tempo riparte con L'Altamura che prova ancora a controllare il gioco. Tedesco ancora protagonista al 50' con un colpo di testa. L'attaccante biancorosso cerca il gol continuamente e lo trova al 57', da calcio d'angolo riesce a girare in porta un pallone vagante e porta in vantaggio i biancorossi.

Da questo momento in poi, la Virtus Matino alza il baricentro e prova a schiacciare la Team Altamura che, con grande compattezza non concede nessuna occasione ai padroni di casa. La partita diventa molto combattuta e aumenta lo spirito di squadra nei biancorossi. Ogni pallone vagante è preda dei ragazzi allenati da Mister Pezzella che iniziano a sentire la stanchezza delle 2 partite in 4 giorni.

Le energie peró non mancano a Baradji che recupera l'ennesimo pallone a centrocampo e non mancano soprattutto a Giuseppe Tedesco. Su passaggio in profondità del francese, l'altamurano brucia sul tempo la difesa avversaria e si invola verso la porta di D'Ippolito. L'estremo difensore esce ma un tiro di precisione lo supera e la palla finisce in rete.

Raddoppio della Team Altamura al 92' e doppietta per Giuseppe Tedesco. Il capitano non era riuscito a segnare nelle prime 6 giornate di campionato. Con i 2 gol di oggi regala i 3 punti a Mister Pezzella che oggi festeggia 41 anni.

Virtus Matino 0 - Team Altamura 2