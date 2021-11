Team Altamura, prima vittoria al D'Angelo. Molinaro: "La dedichiamo a chi ci segue in casa e fuori"

Sfatato il tabù Tonino D’Angelo per la Team Altamura che trova la prima vittoria casalinga in campionato ed esce dal campo tra gli applausi dei presenti allo stadio.

Un gol per tempo regalano i 3 punti a Mister Pezzella che può gioire per il risultato oltre che per la bella prestazione della squadra.

Team Altamura: Giuliani; Clemente, Errico (35’ pt Monaco), Mattera, De Vivo; Zerbo (32’ st Tazza), Lucchese (28’ st Ziello), Baradji; Massari (15’ st Cancelliere), Tedesco (45’ st Lorenzo), Molinaro.

A disp. Spina, Francia, Sparapano, Caruso.

All. Pezzella

Rotonda Calcio: Polizzi; Ruano Castellanos (32’ st Camilleri), Giordano, Sanzone; Valenti, Ceesay, Bottalico (21’ pt Boscaglia), Saverino (24’ st Di Giorgio), Leone (35’ st Pichard); Ferreira, Mustafa.

A disp. Kapustins, My, Ziroli, Medina, Anastasio.

All. Napoli

Arbitro: Aronne di Roma 1

Marcatori: 43’ pt De Vivo, 40’ st Molinaro.

Le due squadre impiegano un po’ di tempo per regalare emozioni. Al 17' Bottalico commette fallo a centrocampo e viene ammonito. 4 minuti dopo rischia nuovamente il giallo, il direttore di gara lo grazia e Mister Napoli è tempestivo nel sostituirlo per evitare di rimanere in 10 per buona parte della partita. Verso la mezz’ora di gioco, da un angolo di Zerbo, Polizzi smanaccia e Massari controlla e prova la conclusione dal limite dell'area tirando di poco a lato. Al 31' da una punizione di Lucchese battuta lunga, Molinaro colpisce al volo di sinistro e centra il palo esterno. Ancora da un angolo di Zerbo arriva il vantaggio murgiano. Il fantasista pennella al centro dell’area di rigore dove De Vivo di testa impatta e supera il portiere avversario. Due minuti più tardi è ancora Zerbo a far alzare in piedi il pubblico del Tonino D'angelo. Da una punizione dal limite dell'area sfiora il palo e dando l'illusione del gol con la sfera che tocca l'esterno della rete.

Al 3' del secondo tempo è ancora da un angolo di Zerbo, che Monaco colpisce di testa e sfiora il palo. Inizia la girandola delle sostituzione e la reazione del Rotonda passa quasi esclusivamente dai piedi e dalle invenzioni di Ferreira che ci prova in varie occasioni senza mai impensierire Giuliani. Il Rotonda prova ad avanzare ma gli spazi sono chiusi benissimo dai biancorossi che si compattano e provano a far male con delle ripartenze fulminee. Al 40' arriva il raddoppio. Ziello strappa la palla dai piedi di un avversario e serve Cancelliere che si invola sulla sinistra. Un sempre propositivo Molinaro segue l'azione e viene premiato da Cancelliere. L'attaccante è abile nel saltare il portiere e depositare in porta di sinistro. Sesto gol stagionale per la punta calabrese (5 in campionato e 1 in Coppa Italia) che a fine gara è intervenuto ai nostri microfoni: "Sono molto contento per la realizzazione ma soprttutto per la vittoria casalinga, stiamo crescendo partita dopo partita e la spinta dei tifosi oggi è stata di grande aiuto. La vittoria - continua - va dedicata soprattutto ai sostenitori che ci seguono in casa e in trasferta. Dobbiamo continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo, prendiamo fiducia dalla vittoria di oggi con il Rotonda, una squadra che, se non avesse avuto la penalizzazione, sarebbe nelle zone alte della classifica." Molinaro conclude: "Adesso dobbiamo subito pensare alla trasferta di Brindisi e affrontare una partita alla volta."

